Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Durch Zahlung der Geldstrafen Haft abgewendet

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Ein 39- jähriger Pole wurde am Wochenende in Pomellen als Beifahrer in einem in Litauen zugelassenen PKW angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA Aschaffenburg wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Mann hatte eine Geldstrafe in Höhe von 1400,00 EUR sowie Verfahrenskosten in Höhe von 242,40EUR zu zahlen oder 35 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen.

Kurze Zeit später wurde ein 30- jähriger usbekischer Staatsangehöriger als Mitreisender in einem Reisebus angehalten und kontrolliert. Die Staatsanwaltschaft Hof hatte ihn wegen unerlaubten Aufenthalts ohne erforderlichen Aufenthaltstitel zur Fahndung ausgeschrieben. Hier waren eine Geldstrafe in Höhe von 450,00 EUR sowie Verfahrenskosten in Höhe von 86,00EUR zu zahlen. Ersatzweise waren 30 Tage Haft festgelegt.

Nach Zahlung der geforderten Geldsummen konnte die beiden Männer ihre Reisen fortsetzen.

