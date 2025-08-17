Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrzeugbrand auf der BAB 6 - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Am heutigen Sonntagmittag, gegen 14:40 Uhr Uhr, wurde ein Fahrzeugbrand auf der BAB 6, in Höhe Mannheim-Vogelstang und kurz vor dem Viernheimer Kreuz (in Fahrtrichtung Darmstadt), gemeldet. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte befand sich ein, auf dem Seitenstreifen abgestellter, Pkw (Daimler-Chrysler, C-Klasse), in Vollbrand. Eine deutliche Rauchentwicklung war zudem wahrnehmbar. Betreffend der Einsatz-und Brandbekämpfungsmaßnamen mussten die betroffene Fahrbahn (Parallelfahrbahn), als auch temporär die Hauptfahrbahn gesperrt werden. Eine Verkehrsableitung wurde eingerichtet. Gegen 15:30 Uhr konnte der Brand letztendlich durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache ist bislang noch unbekannt, ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. Der 25-jährige Fahrzeug-Führer kam vorläufig, zum Zwecke der weiteren medizinischen Abklärung, in eine umliegende Klinik. Der betroffene Daimler brannte vollends aus und wurde im Nachgang auch von der Einsatzörtlichkeit abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 12.000EUR geschätzt. Gegen 17:30 Uhr konnten alle eingeleiteten Sperrmaßnamen letztendlich wieder aufgehoben werden. Die Fahrbahn ist nun wieder frei befahrbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell