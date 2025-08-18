Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Betrunkener Sattelzugfahrer auf der Autobahn unterwegs

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Am Samstagabend war ein betrunkener Sattelzugfahrer auf der A 6 zwischen den Autobahnkreuzen Walldorf und Viernheim unterwegs.

Kurz nach 20 Uhr meldete sich eine 43-jährige Verkehrsteilnehmerin bei der Autobahnpolizei Walldorf und teilte mit, dass auf der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim ein Lastwagen unterwegs sei, dessen Fahrer offenbar alkoholisiert sei. Sie konnte beobachten, wie der Lastwagen in Höhe des Autobahndreiecks Hockenheim und auch im weiteren Verlauf in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Einmal kam er so stark nach links von seinem Fahrstreifen ab, dass sie ausweichen und stark bremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden.

Durch eine Polizeistreife konnte der Lastwagen schließlich kurz vor dem Autobahnkreuz Viernheim ausgemacht werden. Ihm wurde Signal gegeben, dem Streifenwagen zu folgen und wurde schließlich auf einem Parkplatz auf der A 659 kontrolliert. Schon bei der Hinterherfahrt fuhr der Lastwagenlenker in Schlangenlinien und zeitweise mit einer Geschwindigkeit von 25 km/h. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten sofort deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 36-jährigen Fahrers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Autobahnpolizei Walldorf ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den 36-Jährigen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

