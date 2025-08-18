PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Betrunkener Sattelzugfahrer auf der Autobahn unterwegs

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Am Samstagabend war ein betrunkener Sattelzugfahrer auf der A 6 zwischen den Autobahnkreuzen Walldorf und Viernheim unterwegs.

Kurz nach 20 Uhr meldete sich eine 43-jährige Verkehrsteilnehmerin bei der Autobahnpolizei Walldorf und teilte mit, dass auf der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim ein Lastwagen unterwegs sei, dessen Fahrer offenbar alkoholisiert sei. Sie konnte beobachten, wie der Lastwagen in Höhe des Autobahndreiecks Hockenheim und auch im weiteren Verlauf in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Einmal kam er so stark nach links von seinem Fahrstreifen ab, dass sie ausweichen und stark bremsen musste, um eine Kollision zu vermeiden.

Durch eine Polizeistreife konnte der Lastwagen schließlich kurz vor dem Autobahnkreuz Viernheim ausgemacht werden. Ihm wurde Signal gegeben, dem Streifenwagen zu folgen und wurde schließlich auf einem Parkplatz auf der A 659 kontrolliert. Schon bei der Hinterherfahrt fuhr der Lastwagenlenker in Schlangenlinien und zeitweise mit einer Geschwindigkeit von 25 km/h. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten sofort deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 36-jährigen Fahrers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Autobahnpolizei Walldorf ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den 36-Jährigen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 11:37

    POL-MA: Mannheim: Polizei nimmt betrunkenen Fahrradfahrer in Gewahrsam

    Mannheim (ots) - Um kurz nach 06:30 Uhr kontrollierte am Sonntag eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt einen 46-jährigen Fahrradfahrer, der in Schlangenlinien auf dem Gehweg beim Quadrat H 4 unterwegs war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Deshalb musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Fahrrad wurde bis zur Erlangung ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:27

    POL-MA: Mannheim: Bargeld und Belege aus geparktem Fahrzeug entwendet - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Am Samstag, in der Zeit zwischen 13:10 Uhr und 13:30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft Bargeld sowie diverse Belege aus einem im innerstädtischen Quadrat N 1 geparkten Mercedes-Benz. Der Diebstahlschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt. Das Polizeirevier ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 20:21

    POL-MA: Mannheim: Fahrzeugbrand auf der BAB 6 - Pressemitteilung Nr. 2

    Mannheim (ots) - Am heutigen Sonntagmittag, gegen 14:40 Uhr Uhr, wurde ein Fahrzeugbrand auf der BAB 6, in Höhe Mannheim-Vogelstang und kurz vor dem Viernheimer Kreuz (in Fahrtrichtung Darmstadt), gemeldet. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte befand sich ein, auf dem Seitenstreifen abgestellter, Pkw (Daimler-Chrysler, C-Klasse), in Vollbrand. Eine deutliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren