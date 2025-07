Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Wertgegenstände aus Wohnung entwendet: Kripo sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Freitag (25. Juli 2025) kam es zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr an der Örtlichkeit "Große Straße" in Kleve zu einem Einbruchdiebstahl. Ein oder mehrere Täter drangen auf bislang ungeklärte Weise in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und entwendeten aus dieser u.a. ein Smartphone (Samsung) sowie einen Laptop (Asus).

Die Kripo Kleve sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell