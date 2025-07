Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfall mit Pedelec: 79-Jährige verletzt sich schwer

Rees-Haldern (ots)

Am Donnerstag (24. Juli 2025) kam es gegen 10:25 Uhr an der Einmündung Bahnhofstraße / Irmgardisweg zu einem Verkehrsunfall. Eine 79-jährige Frau aus Rees befuhr mit ihrem grauen Pedelec die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Irmgardisweg und beabsichtigte nach rechts in die Straße Amtshausplatz einzubiegen. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 61-jähriger Mann aus Rees, mit einem blauen Mountainbike, die Straße Amtshausplatz in Fahrtrichtung Bahnhofstraße und missachtete somit das Verkehrszeichen "Verbot der Einfahrt". Im weiteren Verlauf kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmenden, wodurch sich die 79-Jährige schwere Verletzungen zuzog und in ein Krankenhaus verbracht wurde. Am Pedelec entstand durch die Kollision leichter Sachschaden, während beide Verkehrsteilnehmenden zum Unfallzeitpunkt keinen Fahrradhelm trugen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell