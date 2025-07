POL-KLE: Kevelaer - Kupferkabel entwendet: Zeugen gesucht

Uedem (ots) - Nach dem Verkehrsunfall am Mittwoch (23. Juli 2025) gegen 10:30 Uhr an der Hohe Mühle in Uedem (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6082769) ist die 78-jährige Frau im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Unser Mitgefühl gilt Ihren Angehörigen. (pp) Rückfragen bitte an: ...

mehr