Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsunfallflucht

Radfahrer nach Kollision mit Mitsubishi gesucht

Emmerich (ots)

Am Mittwoch (23. Juli 2025) gegen 14.40 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Helene-Weber-Straße und Mühlenweg eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeugen sucht. Eine 26-Jährige aus Emmerich war in einem Mitsubishi Colt auf dem Windmühlenweg in Richtung Helene-Weber-Straße unterwegs, als nach ihren Angaben an der Kreuzung zum Windmühlenweg ein von links kommender Radfahrer ihre Vorfahrt missachtete. Die Autofahrerin bremste abrupt und kam zum Stillstand, der Radfahrer geriet ins Schwanken und kollidierte mit der Stoßstange des Wagens. Dabei entstand ein Schaden an dem Mitsubishi. Der Radfahrer setzte seinen Weg jedoch in Richtung s-Heerenberger Straße fort. Der Unbekannte war mit einem schwarzen, sportlichen Fahrrad mit auffällig dicken Reifen unterwegs. Zeugen, die Hinweise zu dem Radfahrer geben können, melden sich bitte bei der Polizei Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell