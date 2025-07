Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Blauer Volvo beschädigt: Polizei sucht Zeugen welcher einen Zettel an der Windschutzscheibe hinterließ

Kleve (ots)

Am Mittwoch (23. Juli 2025) kam es zwischen 01:20 Uhr und 15:15 Uhr an der Kasinostraße in Kleve zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein blauer Volvo V40, welcher auf einen 43-jährigen Mann aus Kleve zugelassen ist, im Bereich des Rücklichts auf der Fahrerseite beschädigt. Durch einen bislang unbekannten Zeugen wurde ein Zettel, an der Windschutzscheibe, des beschädigten blauen Volvo V40 hinterlassen. Auf dem Zettel sind zwei amtliche Kennzeichen niedergeschrieben, welche einem Fiat Ducato sowie zu einem Kfz-Anhänger zugeordnet werden konnten. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde der Halter, ein 36-jähriger Mann aus Bedburg-Hau, bereits vernommen. Da sich im Rahmen der Ermittlungen, Widersprüche hinsichtlich des Unfallverursachers ergeben haben, sucht die Polizei nun den unbekannten Zeugen, welcher den Zettel verfasst und an die Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeugs hinterlegt hatte.

Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter 02821 5040. (pp)

