Emmerich (ots) - Am Mittwoch (23. Juli 2025) gegen 14.40 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Helene-Weber-Straße und Mühlenweg eine Verkehrsunfallflucht, zu der die Polizei Zeugen sucht. Eine 26-Jährige aus Emmerich war in einem Mitsubishi Colt auf dem Windmühlenweg in Richtung Helene-Weber-Straße unterwegs, als ...

mehr