Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem - Öffentlichkeitsfahndung nach besonders schwerem Fall des Diebstahls: Wer kennt den Täter?

Uedem (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (10. Juni 2025), 23:00 Uhr und Mittwoch (11. Juni 2025), 07:35 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter, an der Straße "Südwall" in Uedem, Zugang zu einem Wohnhaus. Der Tatverdächtige entwendete aus dem Wohnhaus den Fahrzeugschlüssel eines schwarzen Ford S-Max, welcher zum Tatzeitpunkt das amtliche Kennzeichen KLE-NJ100 trug, und fuhr mit dem Fahrzeug nach Weeze. Dort entwendete der Tatverdächtige, am Mittwoch (11. Juni 2025) gegen 12:40 Uhr, an der Magdeburger Straße, ein Pedelec. Hierbei wurde der Tatverdächtige gefilmt. Der entwendete Pkw wurde am Freitag (20. Juni 2025) in Tilburg (Niederlande) wieder aufgefunden. Im Rahmen der Ermittlungen wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kann Angaben zum Tatverdächtigen machen?

Ein Bild und eine Personenbeschreibung des Täters sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/175565

Hinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell