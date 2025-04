Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Scheiben an Autos eingeschlagen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 01:40 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter männlicher Täter zwei in der Dammstraße geparkte Fahrzeuge. Hierbei schlug der Unbekannte mit seinem Ellenbogen oder seiner Hand bei einem Auto die Heckscheibe und an einem anderen die Windschutzscheibe ein. Der Täter trug eine Lederjacke. Nähere Informationen sind bislang nicht bekannt. Außerdem war er in Begleitung einer weiteren männlichen Person. Dieser lief jedoch nur nebenher. Im Anschluss begaben sich der Täter sowie sein Begleiter in Richtung Neckarwiese. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel.: 0621 / 3301-0 entgegen.

