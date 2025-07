Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Öffentlichkeitsfahndung nach Wohnungseinbruchdiebstahl: Wer kennt den Täter?

Kleve (ots)

Wie berichtet kam es im Zeitraum von Mittwoch (18. Juni 2025), 10:00 Uhr und Donnerstag (19. Juni 2025), 10:05 Uhr an der Straße Leitgraben in Kleve zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/6059216). Im Rahmen der Ermittlungen wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kann Angaben zum Tatverdächtigen machen?

Ein Bild und eine Personenbeschreibung des Täters sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/175557

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell