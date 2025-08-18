Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Polizei nimmt betrunkenen Fahrradfahrer in Gewahrsam

Mannheim (ots)

Um kurz nach 06:30 Uhr kontrollierte am Sonntag eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt einen 46-jährigen Fahrradfahrer, der in Schlangenlinien auf dem Gehweg beim Quadrat H 4 unterwegs war. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Deshalb musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Fahrrad wurde bis zur Erlangung der Verkehrstüchtigkeit sichergestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen durfte der Mann wieder gehen. Gegen 09:45 Uhr dann meldeten Zeugen einen Betrunkenen, der schwankend und mit deutlichen Schlangenlinien mit einem Fahrrad auf dem Kaiserring in Richtung Moltkestraße unterwegs war. Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Oststadt konnte den Mann im Bereich der Kunsthalle antreffen und kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um den gleichen Mann handelte, der bereits wenige Stunden zuvor betrunken auf einem Fahrrad unterwegs gewesen war. Woher das Fahrrad für diese Trunkenheitsfahrt stammte, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Es wurde von der Streife sichergestellt. Da sich der 46-Jährige aggressiv und uneinsichtig zeigte, nahm ihn die Polizei in Gewahrsam, auch um eine erneute Trunkenheitsfahrt zu verhindern. Auf dem Revier musste der Mann erneut eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun wegen den Trunkenheitsfahrten sowie wegen des Verdachts eines Fahrraddiebstahls ermittelt.

