POL-WAF: Wadersloh. Einbruch in Wohnhaus
Warendorf (ots)
Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (14.08.2025, 13.00 Uhr) und Samstag (16.08.2025, 17.45 Uhr) in Wadersloh in der Straße Schulkamp in ein Einfamilienhaus eingebrochen.
Die unbekannten Täter drangen durch ein Fenster in das Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Angaben zum Diebesgut liegen zurzeit nicht vor.
Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
