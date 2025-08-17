PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Einbruch in Wohnhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (14.08.2025, 13.00 Uhr) und Samstag (16.08.2025, 17.45 Uhr) in Wadersloh in der Straße Schulkamp in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Die unbekannten Täter drangen durch ein Fenster in das Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Angaben zum Diebesgut liegen zurzeit nicht vor.

Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Warendorf mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
Alle Meldungen Alle
  • 17.08.2025 – 14:28

    POL-WAF: Warendorf. E-Scooter-Fahrer flüchtig nach Zusammenstoß in Fußgängerzone

    Warendorf (ots) - Am Samstagabend (16.08.2025, 20.30 Uhr) kam es in Warendorf auf der Münsterstraße zu einer Verkehrsunfallflucht mit zwei leicht verletzten Personen. Ein unbekannter Jugendlicher fuhr mit seinem E-Scooter und einem Mitfahrer durch die zu diesem Zeitpunkt gut frequentierte Fußgängerzone auf der Münsterstraße in Richtung Krickmarkt. Dabei kam es ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 13:53

    POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Einbruch in Einfamilienhaus

    Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (15.08.2025, 18.00 Uhr) und Samstag (16.08.2025, 08.00 Uhr) in ein Einfamilienhaus in Ahlen-Dolberg eingebrochen. Über ein Fenster verschafften sie sich unberechtigt Zugang zu dem Haus in der Straße Hases Wiese. Angaben zum Diebesgut liegen zurzeit nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren