Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (15.08.2025, 18.00 Uhr) und Samstag (16.08.2025, 08.00 Uhr) in ein Einfamilienhaus in Ahlen-Dolberg eingebrochen.

Über ein Fenster verschafften sie sich unberechtigt Zugang zu dem Haus in der Straße Hases Wiese. Angaben zum Diebesgut liegen zurzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

