POL-WAF: Telgte. Leichtverletzte Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Radlader

Warendorf (ots)

Am Freitag (15.08.2025) gegen 8.10 Uhr kam es an der Einmündung Steinstraße / Baßfeld in Telgte zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-Jähriger aus Warendorf befuhr mit einem Radlader die Steinstraße und beabsichtigte nach links auf die Straße Baßfeld abzubiegen. Eine 64-jährige Telgterin querte zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Fahrrad die Straße Baßfeld über den dortigen Radweg in Richtung Innenstadt. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Telgterin stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Das Fahrrad wurde stark beschädigt. Der Sachschaden wir auf circa 400 Euro geschätzt.

