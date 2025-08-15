Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Polizisten in den Arm gebissen. Zwei Beamte verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag (14.08.2025) gegen 9.40 Uhr wurden Polizisten zur Hilfe in der Warendorfer Innenstadt auf der Freckenhorster Straße gerufen. Hier hatte sich ein Mann in den Eingangsbereich eines Geschäftes gesetzt und dort mit Müll um sich geworfen. Die Mitarbeiter des Geschäftes hatten den Mann zum Gehen aufgefordert. Dieser Aufforderung kam er nicht nach. Auch den eingesetzten Beamten gegenüber verhielt er sich unkooperativ. Als er zur Feststellung seiner Identität zur Polizeiwache gebracht werden sollte, griff er die Beamten an und versuchte sie zu schlagen. Die Polizisten setzten daraufhin ein Reizstoffsprühgerät ein. Als der Mann anschließend gefesselt werden sollte, biss er einen Polizisten mehrfach in den Arm. Eine Polizistin wurde ebenfalls leicht verletzt. Mit Unterstützung weiterer Polizeikräfte wurde der Mann zur Polizeiwache nach Warendorf gebracht. Hier konnte seine Identität festgestellt werden. Es handelte sich um einen 47-Jährigen aus Gütersloh. Nach Rücksprache mit einem Arzt und dem Ordnungsamt Warendorf wurde der Gütersloher in eine Fachklinik eingeliefert. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der gebissene Polizist musste im Krankenhaus behandelt werden und war anschließend nicht mehr dienstfähig.

