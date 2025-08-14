PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Brand in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Brandursache ermittelt. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 13.08.2025

Warendorf (ots)

Feuerwehr und Polizei sind, wie berichtet, am Mittwoch (13.08.2025, 01.27 Uhr) zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Nordgraben in Sendenhorst gerufen worden.

Das Feuer brach im Bereich der Küche und des Herdes aus, der 57-jährige Bewohner wurde leicht verletzt, konnte das Krankenhaus aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Der Sachschaden wird aktuell auf rund 200.000 Euro geschätzt, das gesamte Haus ist vorläufig nicht bewohnbar.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

