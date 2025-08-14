Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Brand in Wohnhaus

Warendorf (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (14.08.2025) um 4.20 Uhr kam es in Drensteinfurt in der Bauerschaft Ossenbeck an der B 54 zu einem Brand. Das Feuer brach im Erdgeschoss des Hauses aus. Die Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Feuerwehr Drensteinfurt löschte das Feuer im ersten Angriff. Durch das Feuer und die Löscharbeiten ist das Haus und ein angrenzendes Gebäude nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Die Brandursache und die Schadenshöhe ist noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Für die Löscharbeiten musste die B 54 bis circa 6 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell