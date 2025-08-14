POL-WAF: Drensteinfurt. Brand in Wohnhaus
Warendorf (ots)
Am frühen Donnerstagmorgen (14.08.2025) um 4.20 Uhr kam es in Drensteinfurt in der Bauerschaft Ossenbeck an der B 54 zu einem Brand. Das Feuer brach im Erdgeschoss des Hauses aus. Die Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Die Feuerwehr Drensteinfurt löschte das Feuer im ersten Angriff. Durch das Feuer und die Löscharbeiten ist das Haus und ein angrenzendes Gebäude nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Die Brandursache und die Schadenshöhe ist noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Für die Löscharbeiten musste die B 54 bis circa 6 Uhr gesperrt werden.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell