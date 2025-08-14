POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Einfamilienhaus
Warendorf (ots)
In der Zeit von Montag (11.08.2025) 16 Uhr bis Mittwoch (13.08.2025) 8.50 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Haus an der Straße Am Knapp in Drensteinfurt-Rinkerode ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten das Haus. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Wer hat in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
