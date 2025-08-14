POL-WAF: Drensteinfurt. Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf (ots) - Am Mittwoch (13.08.2025) gegen 22.50 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Fast Food Restaurants an der Neubeckumer Straße in Beckum zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Beckumer stieß beim Ausparken gegen einen geparkten Pkw. Das es zu einem Zusammenstoß gekommen war bemerkte er jedoch erst einige Zeit später. Als er zum Parkplatz zurückkehrte war das Fahrzeug, welches neben seinem geparkt hatte, ...

