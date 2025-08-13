POL-WAF: Wadersloh. Fahndung nach 43-jährigem Mann eingestellt. Nachtrag zur Pressemitteilung vom 18.07.2025 - 12.02 Uhr:
Warendorf (ots)
Original Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6079526
Seit Montag, 14.07.2025, wurde ein 43-Jähriger aus Wadersloh, Kreis Warendorf, vermisst.
Der 43-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen. Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.
