Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Fahndung nach 43-jährigem Mann eingestellt. Nachtrag zur Pressemitteilung vom 18.07.2025 - 12.02 Uhr:

Warendorf (ots)

Original Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/52656/6079526

Seit Montag, 14.07.2025, wurde ein 43-Jähriger aus Wadersloh, Kreis Warendorf, vermisst.

Der 43-Jährige wurde wohlbehalten angetroffen. Die Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

