Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeuge meldet auffällige Fahrweise

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (13.08.2025) gegen 1.30 Uhr meldete ein Zeuge auf der Heessener Straße in Ahlen-Dolberg einen Pkw der in "Schlangenlinien" fuhr. Polizisten konnten das Auto zwischen Dolberg und Hamm-Heessen anhalten und kontrollieren. Am Steuer saß ein 29-Jähriger aus Hamm. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest das der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, beschlagnahmten den Führerschein des 29-Jährigen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell