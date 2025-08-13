PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeuge meldet auffällige Fahrweise

Warendorf (ots)

Am Mittwoch (13.08.2025) gegen 1.30 Uhr meldete ein Zeuge auf der Heessener Straße in Ahlen-Dolberg einen Pkw der in "Schlangenlinien" fuhr. Polizisten konnten das Auto zwischen Dolberg und Hamm-Heessen anhalten und kontrollieren. Am Steuer saß ein 29-Jähriger aus Hamm. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest das der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, beschlagnahmten den Führerschein des 29-Jährigen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Weitere Meldungen: Polizei Warendorf
  • 13.08.2025 – 10:06

    POL-WAF: Warendorf. Schwarzen Mercedes angefahren und geflüchtet

    Warendorf (ots) - In der Zeit von Samstag (09.08.2025) 8 Uhr bis Dienstag (12.08.2025) 20 Uhr wurde eine an der Everswinkler Straße in Warendorf-Freckenhorst geparkte C-Klasse angefahren und beschädigt. Der Verursacher flüchtete. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon ...

  • 13.08.2025 – 10:05

    POL-WAF: Warendorf. Verkehrsunfall mit einem Leichtverletztem

    Warendorf (ots) - Am Dienstag (12.08.2025) um 17.10 Uhr kam es auf der Kreuzung L 851 / K 6 in Warendorf-Hoetmar zu einem Verkehrsunfall. Ein 85-Jähriger aus Ennigerloh befuhr mit seinem Pkw die K 6 und beabsichtigte die L 851 zu überqueren. Ein 54-jähriger Sendenhorster befuhr zu diesem Zeitpunkt die L 851 aus Hoetmar kommend in Richtung Sendenhorst. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der ...

  • 13.08.2025 – 10:04

    POL-WAF: Telgte. Ein Leichtverletzter bei Zusammenstoß zweier Pkw

    Warendorf (ots) - Am Dienstag (12.08.2025) um 6.10 Uhr kam es in Telgte an der Kreuzung Ostbeverner Straße / Westbeverner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-Jähriger aus Münster befuhr mit seinem Pkw die Straße Emstor und beabsichtigte nach links in die Westbeverner Straße abzubiegen. Ihm entgegen kam ein 51-jähriger Telgter mit seinem Pkw, der in Richtung ...

