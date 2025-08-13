Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Verkehrsunfall mit einem Leichtverletztem

Warendorf (ots)

Am Dienstag (12.08.2025) um 17.10 Uhr kam es auf der Kreuzung L 851 / K 6 in Warendorf-Hoetmar zu einem Verkehrsunfall. Ein 85-Jähriger aus Ennigerloh befuhr mit seinem Pkw die K 6 und beabsichtigte die L 851 zu überqueren. Ein 54-jähriger Sendenhorster befuhr zu diesem Zeitpunkt die L 851 aus Hoetmar kommend in Richtung Sendenhorst. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der Sendenhorster wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge wurden durch Unternehmen abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 40.000 Euro geschätzt.

