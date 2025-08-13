PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Rollerfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag (12.08.2025) um 6.25 Uhr kam es in Beckum-Neubeckum auf der Ennigerloher Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Rollerfahrer schwer verletzt wurde. Ein 24-Jähriger aus Bergheim befuhr mit seinem Pkw die Ennigerloher Straße in Richtung Ennigerloh. In Höhe einer Tankstelle beabsichtigte er nach links auf das Gelände abzubiegen. Ihm entgegen kam ein 50-jähriger Warendorfer auf einem Roller. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Warendorfer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Bergheimer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Der Sachschaden wird auf circa 10.500 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

