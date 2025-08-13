PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WAF: Telgte. Westbevern-Vadrup. Serie von Pkw Aufbrüchen und versuchter Brandstiftung

Warendorf (ots)

In der Nacht vom Montag (11.08.2025) zum Dienstag (12.08.2025) brachen unbekannte Täter in Telgte-Westbevern-Vadrup in insgesamt zehn Kraftfahrzeuge ein. In drei Fahrzeugen legten die Täter Feuer, das sich jedoch nicht ausbreitete und von selbst erlosch. In den anderen sieben Fällen durchsuchten die Unbekannten die Autos. Aus den Fahrzeugen wurde unter anderem Bargeld entwendet. Eine Zeugin beobachtete gegen 3 Uhr eine männliche Person, die in eine offen stehende Garage gegangen war. Ob diese Person im Zusammenhang mit den Taten steht kann nicht gesagt werden. Die Person wird wie folgt beschrieben: Männlich, circa 30 - 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, schlank, Südländischer Phänotyp, schwarze, gelockte Haare, bekleidet mit einer schwarzen Jeans, einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Capi. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf circa 8.000 Euro geschätzt.

Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu der genannten Person machen? Hat eventuell eine private Überwachungskamera Aufzeichnungen in der Nacht gemacht, auf der Personen zu erkennen sind? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

