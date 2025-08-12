Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Autofahrerin ohne Führerschein unter Drogeneinfluss angehalten

Warendorf (ots)

Am Montag (11.08.2025) um 9 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Von-Ketteler-Straße in Warendorf die Fahrerin eines Pkw. Diese hatte zuvor ein Verkehrszeichen missachtet. Bei der Fahrerin handelte es sich um eine 35-jährige Warendorferin. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest das die Frau unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Weiterhin war sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen die 35-Jährige ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell