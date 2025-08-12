POL-WAF: Telgte. Autofahrer unter Alkoholeinfluss
Warendorf (ots)
Am Dienstag (12.08.2025) gegen 1 Uhr kontrollierten Polizisten in Telgte auf der Wolbecker Straße den Fahrer eines Pkw. Am Steuer saß ein 31-jähriger Telgter. Dieser stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell