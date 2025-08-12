POL-WAF: Ahlen. Reifen an Neufahrzeugen entwendet
Warendorf (ots)
In der Zeit von Freitag (08.08.2025) 21.30 Uhr bis Montag (11.08.2025) 8 Uhr wurden an drei Fahrzeugen eines Autohauses an der Schinkelstraße in Ahlen Reifen entwendet. Die Unbekannten Täter entwendeten an den Neufahrzeugen die Reifen mit Felgen. Die Fahrzeuge lagen nach dem Diebstahl mit dem Unterboden auf. Dadurch entstand weiterer Schaden an den Autos. Wer kann Angaben zum Diebstahl machen oder hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
