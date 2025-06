Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 11.06.2025 um 16.45 Uhr ereignete sich an der Einmündung K3 / K19 in Everswinkel ein Verkehrsunfall. Ein 59-Jähriger Mann aus Ostbevern befuhr mit seinem Pkw die K3 in Richtung Warendorf und beabsichtigte, nach links in die K19 abzubiegen. Dabei übersah er einen 47-jährigen Münsteraner, der mit seinem Pkw die K3 aus Warendorf kommend in Fahrtrichtung Everswinkel befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw des Münsteraners auf einen Lkw eines 60-jährigen Mannes aus Oelde geschoben, welcher auf der K19 verkehrsbedingt wartete. Die drei Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 22.500 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die K19 etwa zwei Stunden gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell