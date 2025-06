Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Bei Alleinunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Leicht verletzt wurde ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, 10.6.2025, 7.40 Uhr auf dem Lippweg in Beckum ereignet hat. Der 34-Jährige befuhr mit seinem Auto den Lippweg in Richtung Beckum. Auf der Strecke verlor der Wadersloher die Kontrolle über seinen Pkw und kam von der Straße ab. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Der Flur- und Sachschaden am Pkw betragen etwa 8.500 Euro. Der Lippweg wurde für etwa 20 Minuten gesperrt. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, da sich vor Ort Hinweise auf körperliche Mängel ergaben.

