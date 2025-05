Polizei Hagen

POL-HA: Diebe versuchen in zwei Wohnhäuser einzubrechen

Hagen-Altenhagen (ots)

In Altenhagen ist es gleich zu zwei versuchten Einbrüchen in Wohnhäuser in der Tannenstraße gekommen. Die Polizei wurde am Samstagnachmittag (03.05.2025) in die Tannenstraße gerufen. An den beiden nebeneinander liegenden Wohnhäusern stellten die Beamten Hebelmarken an den Haustüren fest. Die genaue Tatzeit steht derzeit nicht fest. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen. Die Polizei fragt: "Wer kann sachdienliche Angaben machen? Wer kann Hinweise geben?" Polizei Hagen, Telefon 02331 986 2066. (ko)

