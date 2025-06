Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Hoetmar. Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 10.6.2025, 21.45 Uhr flüchteten Fahrer und Beifahrer nach einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 851 zwischen Hoetmar und Sendenhorst. Ein Anwohner hatte einen lauten Knall gehört und nachgesehen. Der 38-Jährige beobachtete, wie ein Auto in einem Graben stand und aus dem zwei Personen stiegen. Anschließend liefen die beiden Männer in Richtung Sendenhorst davon. Als die Polizei am Unfallort eintraf, stellte sie den im Frontbereich beschädigten Pkw sowie einen abgebrochenen Baum fest. Im Rettungswagen wurde ein Mann behandelt. Hierbei dürfte es sich nach dem Zeugenhinweis um den 43-jährigen Beifahrer aus Hoetmar handeln. Der mutmaßliche Fahrer war noch flüchtig, konnte jedoch durch Kräfte der Feuerwehr in der Nähe gefunden und zur Unfallstelle begleitet werden. Beide Männer waren alkoholisiert. Die Polizisten ließen dem mutmaßlichen Fahrer, ein 35-Jähriger aus Hoetmar, Blutproben entnehmen. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten 43-Jährigen in ein Krankenhaus. Der beschädigte Pkw wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

