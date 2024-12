Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Zwingenberg (ots)

Am Freitag (29.11.), in der Zeit zwischen 16.00 und 18.30 Uhr, hatten es bislang noch unbekannte Täter auf eine Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Zwingenberg abgesehen. Die Kriminellen drangen durch eine Tür in das Gebäude in der Bahnhofstraße ein. Sie erbeuteten nach bisherigen Erkenntnissen unter anderen Geld und Uhren. Mit dem Diebesgut suchten sie im Anschluss unerkannt das Weite.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06251/8468-0 mit dem Kommissariat 41 der Polizei in Bensheim in Verbindung zu setzen.

