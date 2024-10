POL-E: Essen: Jugendliche feuern Schreckschusswaffe nach Streit ab - 2. Folgemeldung - Rücknahme der Fahndung

Essen (ots) - Heute (31. Oktober) geht die siebte Folge unseres Krimi-Podcasts, "Pottcast Ungelöst" auf allen Plattformen online. In der aktuellen Folge berichtet EKHK a.D. Detlef Büttner von dem Mord an Konrad Freber. Der damals 55-jährige Essener wurde im Oktober 1990 in seiner Wohnung betäubt, gefesselt und ...

mehr