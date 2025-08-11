Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Brand einer Ballenpresse

Warendorf (ots)

Feuerwehr und Polizei sind am Montag (11.08.2025, 13.58 Uhr) zu einem Feuer an der Wehrbeckstraße in Oelde gerufen worden.

Eine Ballenpresse war in Brand geraten und das Feuer auf ein Feld übergegriffen.

Nach rund einer Stunde hatten Kräfte der Feuerwehr das Hauptfeuer bereits gelöscht, Nachlöscharbeiten laufen noch. Rund drei Hektar sind nach bisherigem Kenntnisstand verbrannt.

Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen nicht vor.

