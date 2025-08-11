Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Nach verbalen Streitigkeiten mit Bierflasche auf den Kopf geschlagen

Warendorf (ots)

Am Sonntagmorgen (10.08.2025) gegen 2.15 Uhr wurde auf der Graf-Galen-Straße in Beckum-Neubeckum eine Persone leicht verletzt. Zunächst kam es im Rahmen des Neubeckumer Schützenfestes zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 28-jährigen Ahlener und einem 25-jährigen Beckumer. Als der Ahlener in Begleitung weiterer Personen auf dem Heimweg war begegnete er erneut dem Beckumer. Im weiteren Verlauf schlug der 25-Jährige dem Ahlener mit einer Bierflasche gegen den Kopf. Der Mann wurde hierdurch leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Gegen den Beckumer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

