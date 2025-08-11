POL-WAF: Ahlen. Fast-Food Restaurant mit Farbe besprüht
Warendorf (ots)
Am Samstag (09.08.2025) um 13.20 Uhr besprühte eine unbekannte Person die Außenfassade eines Fast-Food Restaurants an der Beckumer Straße in Ahlen mit schwarzer Farbe. Aufgrund der Uhrzeit müsste es Zeugen für die Tat geben. Wer hat den Unbekannten beobachtet und kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell