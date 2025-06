Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B198

Woldegk (ots)

Am 04.06.2025 kam es gegen 14:10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Woldegk und Wolfshagen. Kurz vor der Ländergrenze nach Brandenburg kam der 49-jährige deutsche Fahrzeugführer nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Straßengraben und kollidierte weiterhin mit zwei Bäumen bevor er entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen kam.

Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und durch die anwesenden Kameraden der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren geborgen. Ebenfalls im Einsatz war ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein Rettungshubschrauber. Aufgrund der Nähe zum Nachbarbundesland Brandenburg waren auch Kollegen der dortigen Landespolizei am Unfallort.

Nach dem am Unfallort die lebensrettenden Maßnahmen begonnen haben, wurde der 49-Jährige in ein Klinikum verbracht, in dem er am selben Abend noch seinen Verletzungen erlag. Der Mann befand sich zum Unfallzeitpunkt alleine im Fahrzeug.

Das Fahrzeug wurde geborgen und es entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro.

