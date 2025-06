POL-NB: Unfall zwischen Radfahrer und Autofahrerin

Stavenhagen (ots) - Auf dem Gelände eines ehemaligen Kindergartens in der Straße des Friedens in Stavenhagen sind Einbrecher aktiv gewesen. Der oder die Täter haben etliche Werkzeuge und Baumaterial gestohlen. In dem Bereich befindet sich aktuell eine Baustelle, da das Gebäude totalsaniert wird. Mehrere Bau- und Handwerksfirmen der Region sind durch den Diebstahl betroffen. Insgesamt wird der Schaden auf rund 10.000 ...

