Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Viel Werkzeug von Baustelle geklaut

Stavenhagen (ots)

Auf dem Gelände eines ehemaligen Kindergartens in der Straße des Friedens in Stavenhagen sind Einbrecher aktiv gewesen. Der oder die Täter haben etliche Werkzeuge und Baumaterial gestohlen. In dem Bereich befindet sich aktuell eine Baustelle, da das Gebäude totalsaniert wird. Mehrere Bau- und Handwerksfirmen der Region sind durch den Diebstahl betroffen. Insgesamt wird der Schaden auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen: Wer hat im mutmaßlichen Tatzeitraum zwischen Sonntagabend und Montagmorgen - eventuell auch schon in den Tagen seit Herrentag - auffällige Geräusche, Personen, Fahrzeuge in dem Bereich wahrgenommen oder kann sonstige Hinweise zu Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Diebesguts geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Malchin unter 03994 / 231 224.

