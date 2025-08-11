PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Bei Alleinunfall gegen Baum geprallt

Warendorf (ots)

Am Sonntag (10.08.2025) gegen 3 Uhr kam es in Drensteinfurt-Rinkerode auf der B 54 zu einem Alleinunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 78-jährige Drensteinfurterin befuhr mit ihrem Pkw die B 54 von Lengerich kommend in Richtung Rinkerode. Hier kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Der stark beschädigte Baum wurde durch die Feuerwehr gefällt. Der Pkw der 78-Jährigen wurde durch ein Unternehmen abgeschleppt. Da sich bei der Unfallaufnahme Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit der Frau ergaben, wurde ihr Führerschein sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

