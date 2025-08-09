Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Gegen schwarzen Ford Tourneo Custom gefahren

Warendorf (ots)

Zwischen Mittwoch, 6.8.2025, 16.00 Uhr und Freitag, 8.8. 16.45 Uhr fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Ladestraße in Sendenhorst gegen einen Pkw und verursachte einen erheblichen Frontschaden. Der schwarze Ford Tourneo Custom stand in Höhe der Einmündung Fröbelstraße auf einer angrenzenden Schotterfläche. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher sowie seinem Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

