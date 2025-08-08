Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Pkw überschlägt sich - eine Person leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag (08.08.2025, 18.38 Uhr) ereignete sich auf der B 54 zwischen Drensteinfurt und Münster ein Alleinunfall eines Pkw-Fahrers.

Der 63-jährige Drensteinfurter fuhr mit seinem Pkw in Richtung Münster. In Höhe Drensteinfurt-Rinkerode kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich im angrenzenden Straßengraben.

Rettungskräfte brachten den leicht verletzten Fahrer zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Nähere Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen zurzeit nicht vor.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell