POL-WAF: Ahlen. Autofahrer stand unter Drogeneinfluss
Warendorf (ots)
Am Freitag, 8.8.2025 hielten Polizisten gegen 3.30 Uhr einen Autofahrer auf der Warendorfer Straße in Ahlen an. Der 35-jährige Belgier führte zur Klärung seiner Verkehrstüchtigkeit einen Drogenvortest durch. Da dieser positiv war, ließen die Beamten ihm eine Blutprobe entnehmen. Außerdem leiteten sie ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein und untersagten ihm die Weiterfahrt.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell