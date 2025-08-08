POL-WAF: Ahlen. Autofahrer stand unter Drogeneinfluss

Warendorf (ots) - Am Donnerstag, 7.8.2025, 14.10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Straße Am Röteringshof in Ahlen, bei dem ein alkoholisierter Beteiligter leicht verletzt wurde. Der Ahlener war mit einem elektrischen Krankfahrstuhl unterwegs und querte die Straße Am Röteringshof. Hierbei kam es zum leichten Zusammenstoß mit dem Auto eines 26-jährigen Ahleners, der in Richtung Hammer Straße fuhr. Dieser ...

