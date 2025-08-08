POL-WAF: Beckum. Strauch in Brand gesetzt
Warendorf (ots)
Am Donnerstag, 7.8.2025 wurde gegen 14.00 Uhr ein Brand in einem Waldstück im Gewerbepark Grüner Weg in Beckum gemeldet. Unbekannte hatten dort einen Strauch angezündet. Kräfte der Feuerwehr löschten das Feuer und verhinderten damit eine großflächige Ausbreitung. Wer hat dort verdächtige Personen beobachtet, die für den Brand verantwortlich sein könnten? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell