POL-WAF: Ostbevern-Brock. Radfahrer schwer verletzt

Am Donnerstag, 7.8.2025, 15.25 Uhr ereignete sich auf der Straße Schlichtenfelde in Ostbevern-Brock ein Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten. Der 67-jährige Telgter befuhr den Radweg in Richtung Westbevern. Er wechselte auf die Fahrbahn, wobei es zu einem Zusammenstoß mit dem Auto eines 45-jährigen Münsteraners kam. Dieser befuhr die L 811 in die gleiche Richtung. Der Pkw-Fahrer hatte noch versucht, durch bremsen und ausweichen den Verkehrsunfall zu verhindern. Der Telgter stürzte und verletzte sich. Rettungskräfte brachten den 67-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Landstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 600 Euro.

