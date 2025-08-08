PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern-Brock. Radfahrer schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 7.8.2025, 15.25 Uhr ereignete sich auf der Straße Schlichtenfelde in Ostbevern-Brock ein Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten. Der 67-jährige Telgter befuhr den Radweg in Richtung Westbevern. Er wechselte auf die Fahrbahn, wobei es zu einem Zusammenstoß mit dem Auto eines 45-jährigen Münsteraners kam. Dieser befuhr die L 811 in die gleiche Richtung. Der Pkw-Fahrer hatte noch versucht, durch bremsen und ausweichen den Verkehrsunfall zu verhindern. Der Telgter stürzte und verletzte sich. Rettungskräfte brachten den 67-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Landstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 600 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

