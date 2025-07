Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Unbekannte sprengen Geschirrspülmaschine im Wald ++ Tostedt - Auto von Firmengelände gestohlen

Trelde (ots)

Bereits in der Nacht von Freitag, 25.07., auf Samstag, 26.07.2025, haben bislang unbekannte Täter in einem Waldstück bei Trelde/ B3 eine Geschirrspülmaschine gesprengt. Durch die Sprengung verteilten sich Teile der Geschirrspülmaschine in einem Umkreis von etwa 50 Metern in dem Waldstück. Die Polizei fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im Bereich der B3, etwa 200 m südlich der Einmündung Mühlenstraße, gesehen worden sind. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Harburg unter 04181/ 2850

Tostedt - Auto von Firmengelände gestohlen

Am Montag bemerkten Mitarbeiter eines Autohauses in der Friedrich- Vorwerk-Straße in Tostedt, dass in der Nacht zum Montag bislang unbekannte Täter ein Auto von dem Firmengelände gestohlen haben. Ersten Ermittlungen nach zur Folge hat sich zumindest ein bislang unbekannter Täter gegen 02:20 Uhr über die südwestlich vom Autohaus gelegene Wiese auf das Gelände begeben, hat dort ein Auto geöffnet und ist damit über die Wiese davongefahren. Bei dem gestohlenen Auto handelt es sich um einen weißen Skoda Kodiak mit dem Kennzeichen ROW-VL 37. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Harburg unter 04181/ 2850 entgegen.

