Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Jesteburg - Einbruch in Kiosk ++ Meckelfeld - PKW Teile entwendet

Jesteburg (ots)

Einbruch in Kiosk

Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag in einen Kiosk in der Straße Am alten Moor ein. Dazu zerstörten die Täter auf unbekannte Weise eine Fensterscheibe und gelangten so in das Objekt. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen eine geringe Menge Bargeld. Der entstandene Sachschaden dürfte deutlich höher sein.

Meckelfeld - PKW Teile entwendet

Aus einem BMW wurden in der Nacht zu Donnerstag diverse Teile der Innenausstattung entwendet. Das Auto stand in einer Garage im Lerchenweg. Unbekannte zerstörten zunächst die Scheibe der Fahrertür und öffneten das Fahrzeug. Im Anschluss bauten sie neben dem Lenkrad auch diverse Teile des Infotainment Systems aus. Der entstandene Schaden beträgt schätzungsweise 3500 Euro.

