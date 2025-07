Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Tostedt - Angriff mit Pfefferspray ++ Neu Wulmstorf - Senior bestohlen ++ Winsen - Einbruch in der Nacht

Tostedt (ots)

Angriff mit Pfefferspray

Zwei Unbekannte griffen in der Nacht zu Dienstag, gegen 00:20 Uhr einen 36jährigen an. Der Mann ging auf dem Fußweg der Poststraße in Höhe eines dortigen Einkaufcenters. Unvermittelt hätte einer der Täter ihm Pfefferspray in das Gesicht gesprüht und versucht ihn festzuhalten. Das Opfer konnte flüchten und wurde dabei kurz von den beiden Tätern verfolgt. Beschrieben werden diese als Anfang 20, etwa 180 cm groß, dunkle Haare und schlank. Einer der Täter trug eine dunkle Jacke. Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm die Versorgung des Verletzten. In ein Krankenhaus musste er nicht. Hinweise auf die Täter werden unter der Rufnummer 04182-404270 an die Polizei in Tostedt erbeten.

Neu Wulmstorf - Senior bestohlen

Eine Unbekannte gab sich am Montag gegen 12 Uhr als Mitarbeiterin eines Pflegedienstes aus. Zuvor klingelte sie an der Wohnung eines älteren Herren in der Matthias-Claudius-Straße. Dieser lies die Frau in die Wohnung. Dort hielt sie sich etwa zehn Minuten auf und nutzte die kurze Abwesenheit des Mannes, um seine Geldbörse zu entwenden. Die Täterin ist etwa 20 bis 30 Jahre alt und ca. 170 cm groß. Zeugen, welche zur fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei Neu Wulmstorf unter der Nummer 040-33441990.

Winsen - Einbruch in der Nacht

Unbekannte hebelten am Montag zwischen 00:30 Uhr und 04:00 Uhr die Eingangstür eines Hauses in der Brahmsallee auf. Zu diesem Zeitpunkt schliefen die Bewohner im Haus. Der Täter durchsuchte Teile des Hauses und erbeutete zumindest ein Handy und eine Geldbörse, bevor er unerkannt entkommen konnte.

