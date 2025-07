POL-WL: Hollenstedt - Betrunken gefahren ++ Jesteburg - unter Drogeneinfluss gefahren ++ BAB 1 - Unfall deckt Trunkenheit auf

Buchholz (ots) - Unbekannte treten gemeinschaftlich auf Opfer ein Am Freitag, um 20:51 Uhr, wurde eine 23-jährige Person durch drei männliche, bisher unbekannte Täter in der Schützenstraße verfolgt und zu Boden gebracht. Am Boden wurde auf das Opfer eingeschlagen und -getreten, wodurch dieses in ein Krankenhaus ...

